Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einen Tresor hatten es Einbrecher in Elxleben a. d. Gera abgesehen. Am Freitag brachen sie zwischen 16:15 Uhr und 22:10 Uhr über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Aus einem Raum stahlen die Täter einen Tresor mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (JN)

