LPI-EF: Fliegende Fäuste ohne Grund

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang Unbekannte in eine Großbäckerei in der Straße Am Kühlhaus ein. Dort knackten sie mit roher Gewalt einen Tresor und entnahmen die darin lagernden Tageseinnahmen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter ...

