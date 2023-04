Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl mehrerer Kennzeichenpaare auf P+R Parkplatz

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am Samstag, den 22.04.2023, zwischen 16:00 Uhr und 19:20 Uhr, kam es auf dem P+R Parkplatz, im Weichlingsgarten, in Hochdorf-Assenheim, zum Diebstahl von zwei Kennzeichenpaaren an geparkten Pkw. Unbekannte Täterschaft entfernte die Kennzeichen ohne die Pkw zu beschädigen. Etwaige weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

