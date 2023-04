Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Auto

Speyer (ots)

Am Samstag zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr schlugen unbekannte Täter zwei Scheiben des Autos einer 59-jährigen Geschädigten in der Natostraße ein. Innerhalb dieser 10 Minuten entwendeten die Täter zwei Taschen mitsamt Inhalt aus dem Auto. Durch Zeugen konnten zwei Personen festgestellt werden, die sich an der Örtlichkeit verdächtig verhielten und dann in einem Opel mit Rastatter Kennzeichen weggefahren sind. Beide Personen werden auf ca. 25 Jahre geschätzt, sollen eine mittlere Größe und schmale Statur haben. Eine Person trug eine dunkle Wollmütze und eine schwarze Winterjacke. Die zweite Person trug einen dunklen Strickpullover und hatte lange braune Haare mit kahlen Stellen an den Seiten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Natostraße gesehen? Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. In der vergangenen Woche kam es bereits zu mehreren PKW Einbrüchen in der Natostraße in Speyer. Die Polizei weist daraufhin, generell keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.

