Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Streit endet in Schlägerei

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten wurde in der Nacht zum Sonntag, dem 23.04.2023, ein 17-Jähriger von drei unbekannten Jugendlichen verletzt. In der Wormser Straße zwischen Wormser Tor und Rathausplatz trafen die beiden Personengruppen zunächst aufeinander und gerieten in Streit. Dieser endete damit, dass gegen 23:30 Uhr drei Jugendliche gemeinsam auf den 17-jährigen Frankenthaler einschlugen, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Die drei Jugendlichen flüchteten im Anschluss. Sie wurden als männlich und im Alter von 16-17 Jahren beschrieben. Einer von ihnen sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Ein anderer Täter habe eine rote Sweatshirtjacke und eine schwarze Kappe getragen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell