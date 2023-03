Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim

FW Rüdesheim: Freiwillig Soziales Jahr bei der Feuerwehr

Rüdesheim am Rhein (ots)

Die Stadt Rüdesheim am Rhein bietet zum 01. August oder 01. September die Möglichkeit, ein Freiwillig Soziales Jahr (FSJ) bei der Feuerwehr Rüdesheim am Rhein in Vollzeit zu absolvieren. Neben technischen Aufgaben, wie die Unterstützung bei der Instandhaltung, Prüfung und Pflege der feuerwehrtechnischen Ausrüstung und Einsatzfahrzeuge, vermitteln allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben einen vielfältigen Eindruck zur beruflichen Orientierung. Während des FSJ werden die notwendigen Qualifikationen zur Mitwirkung am Einsatzdienst erworben und die praktischen Eindrücke durch fünf Bildungswochen des Landesfeuerwehrverbandes reflektiert. Es ist nicht notwendig, bereits Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Interessierte müssen das 18. Lebensjahr vollendet und im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B sein. Während des FSJ wird ein Taschen- und Verpflegungsgeld gezahlt sowie Fahrtkosten und Beiträge zur Sozialversicherung übernommen. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind im PDF-Format per Email bis zum 01. Mai 2023 an bewerbungen@stadt-ruedesheim.de sowie in Kopie an fsj@feuerwehr-hessen.de zu richten. Auskünfte zum FSJ bei der Freiwilligen Feuerwehr werden durch den Landesfeuerwehrverband Hessen unter Tel. 0561 / 7889 48 425 erteilt. Auskünfte zur Einsatzstelle in Rüdesheim am Rhein werden durch die Stadtverwaltung unter Tel. 06722 / 408 31 erteilt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim, übermittelt durch news aktuell