Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendschutzkontrollen auf der Frühjahrsmesse

Speyer (ots)

Am 21.04.2023 im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr wurden anlässlich der Frühjahrsmesse Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. So führten einige Kinder und Jugendliche unerlaubterweise Tabakerzeugnisse oder - entgegen der Allgemeinverfügung der Stadt Speyer - alkoholische Getränke mit sich. Ein weiterer 16-jähriger wurde festgestellt, als dieser - offensichtlich erheblich alkoholisiert - mit seinem Fahrrad nach Hause fahren wollte. Da ein sicheres Nachhausekommen nicht gewährleistet war, wurde er nach Hause gefahren und den Eltern übergeben. Auch in allen anderen Fällen wurden die Erziehungsberechtigten über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell