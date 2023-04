POL-PDLU: Frankenthal - Mit 1,38 Promille auf Polizeibeamten zugefahren

Speyer (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein randalierender Mann in der Bahnhofstraße in der Tankstelle gemeldet. Als die alarmierte Polizeikräfte eintrafen, stieg der gemeldete 33-Jährige in sein Fahrzeug und startete den Motor. Die Beamten forderten den Mann auf, aus seinem Fahrzeug zu kommen. Er weigerte sich jedoch, aus dem stehenden Fahrzeug ...

mehr