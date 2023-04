Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - 2.500 Euro Schaden durch Sachbeschädigung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Donnerstag, dem 20.04.2023 im Tatzeitraum zwischen 13:00 und 15:30 Uhr, der PKW der Geschädigten zerkratzt. Der hellblaue Nissan war in der Roxheimer Straße in Höhe des Vogelparks bzw. des dortigen Spielplatzes geparkt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell