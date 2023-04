Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bewusstsein verloren und Unfall verursacht

Mutterstadt (ots)

Aufgrund bisher ungeklärter Ursache verlor am Donnerstagabend eine 40-jährige Fahrerin eines Kleintransporters in Höhe des Kreisverkehrs zwischen Mutterstadt und Limburgerhof (L524) das Bewusstsein und somit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf die dortige Verkehrsinsel auf. Durch die im Fahrzeug sitzende Beifahrerin konnte das Fahrzeug schließlich zum Stillstand gebracht werden. Bei der Fahrzeuglenkerin konnten keinerlei Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel erlangt werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Frau in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Sowohl an dem Transporter und an der Verkehrsinsel (Gebüsch) entstand ein geringer Sachschaden.

