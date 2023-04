Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Suche nach einem weißen Kleintransporter

Limburgerhof (ots)

Beim Befahren einer Parklücke vor einer Bäckerei in der Speyerer Straße übersah eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin am Donnerstagmorgen eine 75-jährige Fahrradfahrerin, die den dort verlaufenden Fahrradweg befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremsten sowohl die Pkw-Fahrerin als auch die Fahrradfahrerin ab, woraufhin die Fahrradfahrerin zu Fall kam. Die vermeintliche Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge konnte vor Ort angeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen gehandelt habe, indem eine Frau saß. Angaben zu dem Kennzeichen konnten keine gemacht werden. Durch den Sturz verletzte sich die 75-jährige Fahrradfahrerin aus Limburgerhof am rechten Bein und an der Hüfte. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell