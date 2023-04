Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und PKW

Speyer (ots)

Am 19.04.2023 gegen 07:39 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Wormser Landstraße von der Friedrich- Ebert- Straße aus kommend in Richtung Stadtzentrum. Gleichzeitig befuhr ein 41-jähriger PKW- Fahrer in gleiche Richtung die Wormser Landstraße. Auf Höhe der dortigen Tankstelle wollte der PKW-Fahrer auf das Tankstellengeländer auffahren und touchierte dabei die Fahrradfahrerin. Diese verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Fahrrad auf ihre linke Körperseite. Die Radfahrerin begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig leichtverletzt zum Arzt. Am Fahrrad und am PKW entstand kein Sachschaden.

