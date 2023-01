Polizei Mettmann

POL-ME: Fettreste lösen Küchenbrand aus - Velbert - 2301023

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge haben Fettreste einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Velbert am Donnerstagnachmittag (5. Januar 2023) ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Das war geschehen:

Gegen 16.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand an der Nordstraße alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten in einer Küche im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Fettreste auf dem Herd Feuer gefangen und einen Brand ausgelöst.

Da der Rauch auch in eine weitere Wohnung zog, brachte die Feuerwehr eine Familie mittels Drehleiter in Sicherheit. Verletzt wurde durch das Feuer, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen konnte, niemand. Derzeit ist die Brandwohnung unbewohnbar. Ersten Ermittlungen zufolge wird der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell