POL-PDLU: Leichtverletzter Fahrradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich der Carl-Bosch-Straße und dem Kalmitweg. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer missachtete hierbei die Vorfahrt eines 36-jährigen Fahrradfahrers aus Worms, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer am rechten Knie und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

