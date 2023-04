Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leichtverletzter Motorradfahrer

Schifferstadt (ots)

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Herzog-Otto-Straße übersah ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Schifferstadt einen 40-jährigen Kleinkraftradfahrer (Roller) aus Schifferstadt, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei prallte er dann an das Fahrzeug des 34-jährigen Unfallverursachers. Durch den Sturz erlitt der Rollerfahrer leichte Verletzungen an beiden Händen. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

