POL-PDLU: (Speyer) Einbruch in Schule

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 17.04.2023, 18:30 Uhr und dem 18.04.2023, 07:00 Uhr in die Siedlungsschule im Birkenweg eingebrochen. Die Täter haben dabei sowohl das Gebäude der Grundschule als auch das Gebäude der Realschule Plus betreten. Der Sachschaden dürfte aufgrund zahlreicher aufgebrochener Fenster, Türen und Schränke mehrere Tausend Euro betragen. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nur um Münzgeld. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

