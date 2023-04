Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vier Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Limburgerhof (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw' s kam es am Montagmittag auf der L532 von Waldsee kommend in Richtung Schifferstadt. Ein 82-jähriger aus Bad Dürkheim wollte von der L532 nach links in Richtung Rehhütte abbiegen und unterschätzte offenbar die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeuges eines 67-jährigen aus Meckenheim. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt, darunter auch der Unfallverursacher. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden.

