Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Brennender LKW auf der B9

Römerberg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute (Dienstag) gegen 13.45 Uhr auf der B9 Fahrtrichtung Ludwigshafen während der Fahrt der Motorraum eines LKWs in Brand. Der Fahrer hielt auf der Ausfädelspur Speyer-Süd an und verließ das Führerhaus. Er blieb unverletzt. Der LKW brannte völlig aus. Die Feuerwehren Römerberg und Speyer waren im Einsatz. Der LKW hatte keine Ladung. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die B9 bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen abgeleitet. Der LKW sollte von Germersheim nach Hamburg überführt werden. Durch den Brand wurde der Asphalt beschädigt, was eine Sperrung der Ausfädelungsspur Speyer-Süd durch die Straßenmeisterei notwendig machte. Die Umleitung erfolgt bis zur Sanierung der Fahrbahn über die Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell