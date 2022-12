Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der B27 Höhe Schwenningen-Ost

VS-SChwenningen, B27 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 27 auf Höhe Schwenningen-Ost passiert ist. Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der B27 von Deißlingen in Richtung Schwenningen unterwegs. An der Auffahrt Schwenningen-Ost fuhr ein 30-Jähriger mit einem Skoda auf die B27 auf. Beim Fahrstreifenwechsel des Skodas kam es zum Auffahrunfall mit dem Mercedes, der bereits auf der linken Spur fuhr. Die 29-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten Skoda kümmerte sich ein Abschleppdienst.

