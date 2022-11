Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuche in eine Tierarztpraxis und in eine Metzgerei

Neustadt (Wied) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße "Kirchplatz" in Neustadt (Wied) zu zwei Einbruchsversuchen. Bisher unbekannte Täter versuchten die Zugangstür einer Tierarztpraxis in Neustadt (Wied) aufzuhebeln. Ebenfalls misslang ein Versuch, die rückwärtige Tür einer Metzgerei aufzuhebeln. Den Tätern ist es nicht gelungen, in die Anwesen einzudringen. An den Türen entstand jeweils ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell