POL-PDLU: (Speyer) Bahnschranke nach Unfall beschädigt

Speyer (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich am Industriebahnübergang in der Hafenstraße ein Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper. Dieser überfuhr den Bahnübergang, obwohl die Lichtsignalanlage bereits rot zeigte und sich die Schranke schloss. Während der Querung kam die Schranke genau zwischen dem Führerhaus und dem Auflieger nach unten. Durch mehrfaches Vor- und Zurücksetzen zerbrach der Sattelschlepper die Schranke. Er setzte danach seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei machte den Lkw samt Fahrer jedoch ausfindig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht.

