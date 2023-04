Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schifferstadt (ots)

Am vergangenen Montag, in der Zeit von 13:00 - 17:30 Uhr, hatte eine 31-jährige aus Schifferstadt ihren Pkw ordnungsgemäß in der Ernst-von-Gagern-Straße geparkt. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der rechten Fahrzeugseite einen frischen Streifschaden mit Gummiabrieb fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Verursacher vermutlich um ein Kinderfahrrad oder ähnliches handeln. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

