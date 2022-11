Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag oder Mittwoch (22./23.11.2022) geparkte Autos in der Theurerstraße und der Steinbruchstraße aufgebrochen. In der Theurerstraße schlugen Unbekannte am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr das Beifahrerfenster des auf Höhe Hausnummer 15 geparkten grauen Opel Vectra ein und stahlen aus dem Innenraum unter anderem eine Handtasche sowie Bargeld. In der Steinbruchstraße schlugen Diebe in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 22.30 Uhr und 00.10 Uhr ebenfalls das Seitenfenster eines im Bereich der Lenninger Straße geparkten grünen Ford Fiesta ein. Sie stahlen einen Rucksack, in dem sich ein Ladekabel sowie eine Pfandflasche befanden. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

