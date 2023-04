Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährdung

Speyer (ots)

Am frühen Freitagabend befuhren ein 47-jähriger und ein 21-jähriger Mann in dieser Reihenfolge mit ihren Autos die Gilgenstraße aus Richtung des Bartholomäus-Weltz-Platzes kommend. Ein 51-jähriger Autofahrer kam ihnen auf der Gilgenstraße entgegen und wollte auf den Bartholomäus-Weltz-Platz abbiegen. Da die weiteren Verkehrsteilnehmer vor dem 51-Jährigen aber aufgrund der Verkehrslage halten mussten, fuhr dieser einfach an diesen vorbei und nutzte hierbei die Straße des Gegenverkehrs, auf der sich die entgegenkommenden beiden Autofahrer befanden. Der 47-jährige Autofahrer musste dadurch eine Vollbremsung vollziehen, um nicht mit dem 51-Jährigen zusammenzustoßen. Da der 21-Jährige hinter ihm keinen ausreichenden Sicherheitsabstand hielt, fuhr dieser seinem Vordermann auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000EUR. Der 51-jährige muss sich nun wegen seinem rücksichtslosen Überholvorgang aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

