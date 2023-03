Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW

Mannheim (ots)

Die 46-jährige Fahrerin eines VW-Polo befuhr am Donnerstag gegen 15:45 Uhr die Rheingoldstraße in Fahrtrichtung Steubenstraße. Im dortigen Kreisverkehr missachtete die Dame beim Abbiegen in den Promenadenweg die rote Bedarfsampel für den Schienenverkehr. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß mit einer herannahenden Straßenbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Straßenbahn wurde beschädigt, konnte ihre Fahrt aber fortsetzen. Es kam zu einer einstündigen Ausfallzeit.

Der VW-Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell