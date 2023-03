Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken Unfall verursacht - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 20 Uhr fuhr die 54-jährige Fahrerin eines Hyundai in der Vangerowstraße in Fahrtrichtung Innenstadt auf einen verkehrsbedingt wartenden Peugeot auf. Der 78-jährige Fahrer des Peugeot wurde hierdurch leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 2,3 Promille.

Die Dame begleitete die Polizeibeamten zwecks Entnahme einer Blutprobe auf deren Dienststelle.

Gegen sie wird nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Des Weiteren erwarten sie führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell