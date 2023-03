POL-MA: Raub auf Tankstelle

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit von Montag bis Dienstagmorgen setzten bislang Unbekannte einen PKW auf einem Feldweg hinter dem Racket-Center in Brand. Der VW Bora brannte darauf völlig aus. Eine Zeugin wurde am Dienstagmorgen auf das Wrack aufmerksam und meldete dies der Polizei. Eine Überprüfung des zerstörten VW ergab, dass dieser Anfang des ...

mehr