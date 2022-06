LPI-EF: Auto beschädigt

Sömmerda (ots) - Mitarbeiter eines Möbelmarktes in Sömmerda stellten am Mittwochmorgen fest, dass Diebe in der Nacht auf dem Außengelände der Firma zugeschlagen hatten. Die Täter hatten es auf mehrere Liegestühle abgesehen, die auf der Ausstellungsfläche standen. Um an die Beute im Wert von etwa 130 Euro zu gelangen, öffneten die Diebe schadlos einen Zaun. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN) ...

mehr