POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Schockanrufer wieder erfolgreich - die Polizei warnt!

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erneut kommt es in der Region vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern - leider sind diese teilweise erfolgreich.

Am 28.02., 06.03 und 14.03.2023 erbeuteten die Betrüger, die durch Schockanrufe oder als Falsche Polizeibeamte Druck auf meist Ältere ausübten, hohe fünfstellige Beträge Bargeld in Weinheim, Heidelberg und in Mannheim.

Oftmals sind insbesondere ältere Personen betroffen - warnen Sie ihre Angehörigen und Bekannten. Verhaltenshinweise und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Am gestrigen Mittwoch erhielt ein 75-Jähriger einen Anruf, bei dem ihm von einem angeblichen Polizeibeamten von einem Unfall berichtete wurde, den sein Sohn verursacht haben soll. Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro lasse sich eine Haftstrafe für den Angehörigen abwenden. Im Glauben seinem Sohn damit zu helfen, hob der Senior in Folge einen hohen fünfstelligen Betrag ab und übergab diesen an eine unbekannte Abholerin. Als die Betrüger über das Telefon weiter Druck auf den Mann ausübten, erkundigte dieser sich bei Bekannten nach weiteren Geldmitteln. Hier flog der Betrug schließlich auf und es kam zu keinen weiteren Übergaben mehr.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Abholerin, die das Geld gegen 16.20 Uhr in der Eichendorffstraße entgegennahm, kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 1,60 m groß, 20-25 Jahre alt, mollige Figur, markantes molliges Gesicht, dunkle Haare, dunkle Augen, große Nase, dicke Lippen, trug eine Kapuze, eine Kurzarmweste und einen Pullover in bunten Farben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

