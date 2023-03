Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt: Raub auf Tankstelle - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Plankstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 20:30 Uhr eine Tankstelle in der Eppelheimer Straße überfallen. Ein maskierter Täter betrat den Kassenbereich der Tankstelle, drohte der Kassiererin mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro aus der Kasse übergeben wurden, flüchtete der Täter mit einem Komplizen, der vor der Tankstelle wartete. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, konnten Geldscheine sowie ein Fahrrad, welches möglicherweise zur Flucht diente, in einem nahegelegenen Park aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Jugendliches Alter / Grauer Hoodie / Schwarze Stoffmaske / Schwarze Jacke / Jeans / Weiße Schuhe / Sehr schlank / 175-180 cm

Zu seinem Komplizen ist aktuell keine Personenbeschreibung bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die Spurenversicherung vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen könne, werden gebeten, sich unter 0621/ 174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell