Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

Am Augustinerweg in Dülmen gelang es Einbrechern am Montag (10.04.23) nicht, in ein Haus einzudringen. Zwischen 00.01 Uhr und 11 Uhr wollten die Unbekannten eine Türe aufhebeln.

An der Coesfelder Straße brachen Unbekannte am Montag (10.04.23) in eine Wohnung ein. Zwischen 11.30 Uhr und 22.45 Uhr hebelten die Täter eine Türe auf. Sie entwendeten Bargeld.

Für beide Fälle bittet die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell