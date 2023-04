POL-COE: Dülmen, Gemarkenweg/Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots) - Gleich in drei Fällen brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (7.4.) in Firmengebäude in Ottmarsbocholt ein. Auf unbekannte Art und Weise gelangten Unbekannte in den Aufenthaltsraum einer Firma auf der Ascheberger Straße. Im Raum durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. In ein Firmengebäude auf der Straße An der Windmühle brach ...

mehr