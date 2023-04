Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/Einbrüche in Firmengebäude

Coesfeld (ots)

Gleich in drei Fällen brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (7.4.) in Firmengebäude in Ottmarsbocholt ein.

Auf unbekannte Art und Weise gelangten Unbekannte in den Aufenthaltsraum einer Firma auf der Ascheberger Straße. Im Raum durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke.

In ein Firmengebäude auf der Straße An der Windmühle brach ein bislang unbekannter Täter am Freitagmorgen um 2.35 Uhr ein. Ins Innere gelangte der Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters. In den oberen Etagen wurden weitere Türen aufgehebelt. Im Inneren durchsuchte der Unbekannte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Aufgrund der Videoaufzeichnung handelt es sich um einen männlichen und schlanken Täter. Bekleidet war er mit dunkelgrauen Hose, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift auf der linken Brust, einer schwarzen Kappe und einer schwarzen medizinischen Mund-Nasen-Maske.

Im Zusammenhang dürfte ein weiterer Einbruch in eine Firma in der Straße An der Windmühle sein. Dieser wurde allerdings erst am Samstagmorgen (8.4.) festgestellt. Auch hier gelangten Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters in das Innere. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell