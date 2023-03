Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Rezeptfälschungen angezeigt

Iserlohn (ots)

Unbekannte drangen gestern, zwischen 16 und 21 Uhr, in eine Wohnung an der Rubensstraße ein. Hierfür öffneten sie gewaltsam die Balkontür. Aus dem Innenraum entwendeten sie Bargeld und ein Tablet. Einbrecher brachen zwischen 24.02. und 28.02. die Eingangstür eines Vereinsheims an der Kesberner Straße auf. Offenbar nutzten sie die Hütte zu Übernachtungszwecken. Ob sie auch Beute machten, ist unklar.

Ein bisher unbekannter Täter betrat gestern, 9.30 Uhr, eine Apotheke an der Raiffeisenstraße. Der Mitarbeiterin legte er ein Rezept für betäubungsmittelhaltige Medikamente vor. Die Apothekerin erkannte das Rezept als Fälschung und verständigte die Polizei. Der Täter flüchtete. Er war männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, auffällig stark dunkelhäutig, dunkel gekleidet und sprach ohne erkennbaren Akzent. Ähnliches war bereits um 8.50 Uhr an der Hochstraße passiert. Auch hier wurde eine Apothekerin stutzig. Als sie die Täterin mit ihrer Feststellung konfrontierte, ergriff auch sie die Flucht. Die eigentliche Zeugin war bei Anzeigenaufnahme nicht mehr zugegen, so dass keine Täterbeschreibung eingeholt werden konnte. Die mutmaßliche Rezeptfälscherin wurde videografiert. Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

