Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub auf Spielplatz

Iserlohn (ots)

Fünf Unbekannte haben am Mittwoch kurz vor 20.30 Uhr Im Wiesengrund einen 14-jährigen Schüler überfallen. Der 14-Jährige gibt an, dass er sich auf dem Spielplatz aufgehalten habe. Fünf Jugendliche umstellten ihn und forderten den Inhalt seiner Tasche. Er bekam mehrere Schläge in Bauch und Gesicht. Der 14-Jährige wehrte sich und flüchtete. Einige der Jugendlichen verfolgten ihn. Als er Passanten um Hilfe bat, verschwand auch der letzte Verfolger. Eine Nahbereichsfandung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der verletzte 14-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht und später von seiner Familie abgeholt. Die Angreifer sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Sie trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell