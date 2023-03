Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: SMS-Betrug angezeigt

Menden (ots)

Ein falscher Klick und schon geht die elektronische Post ab: Ein Mendener erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Sein minderjähriger Sohn hat auf seinem Handy auf einer nicht ganz seriösen Internet-Seite einen teuren "Klick" gemacht: Umgehend begann sein Handy massenhaft SMS mit einem unsinnigen Text an Auslands-Telefonnummern zu verschicken. Insgesamt versendete der junge Mendener binnen weniger Minuten rund 400 Kurznachrichten. Die wurden ihm von seinem Handynetz-Betreiber in Rechnung gestellt. (cris)

