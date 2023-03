POL-MK: Vermisste Mendenerin wurde gefunden

Iserlohn (ots) - Ein in der Wermingser Straße abgestellter privater E-Scooter der Marke Xiaomi wurde am Dienstag, zwischen 17:10 und 17:30 Uhr, durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Eigentümer informierte die Polizei, nachdem er das Fehlen feststellte. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr