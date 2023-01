Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von einer Baustelle bei Ferdinandshof

Torgelow (ots)

In der Zeit vom 26. Januar, 16:00 Uhr, bis zum heutigen 30. Januar 2023, 06:45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle im Bereich des Parkplatzes an der B 109 in der Nähe von Heinrichsruh. Nach ersten Informationen haben unbekannte Täter Arbeitsmaschinen angegriffen und den Löffel eines Radladers entwendet. Aus drei Baumaschinen entwendeten die Täter etwa 180 Liter Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-82224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

