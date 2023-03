POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem Betrüger

Iserlohn (ots) - Fünf Unbekannte haben am Mittwoch kurz vor 20.30 Uhr Im Wiesengrund einen 14-jährigen Schüler überfallen. Der 14-Jährige gibt an, dass er sich auf dem Spielplatz aufgehalten habe. Fünf Jugendliche umstellten ihn und forderten den Inhalt seiner Tasche. Er bekam mehrere Schläge in Bauch und Gesicht. Der 14-Jährige wehrte sich und flüchtete. Einige der Jugendlichen verfolgten ihn. Als er Passanten ...

