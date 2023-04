Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Aspastraße/Einbrüche in Gewerbebetriebe

Coesfeld (ots)

Gleich drei Objekte durchsuchte ein Unbekannter nach Diebesgut.

Gegen 6.30 Uhr meldete sich am Karfreitag (7.4.) ein Zeuge bei der Polizeileitstelle. Er war durch einen Knall auf eine männliche Person aufmerksam geworden, die mit einem Auto von der Aspastraße davon fuhr. Später konnten in unmittelbarer Nähe an mehreren Gebäuden Einbruchsspuren festgestellt werden.

In zwei Fällen brach der Unbekannte in Büros und in einem Fall in eine Werkstatt ein. Hierzu hebelte er Fenster zu den Gebäuden auf und durchsuchte das Innere. In ein drittes Gebäude gelangte der Unbekannte mittels eines Schlüssel, der im Schloss einer Hintertür steckte. Den Innenraum durchsuchte der Unbekannte nach Wertgegenständen.

Personenbeschreibung: vermutlich männlich, Ende 20 bis Mitte 30, ca. 1,70- 1,75m groß, schlanke Statur, dunkler Kapuzenpulli. Zum Auto, mit dem der Unbekannte flüchtete, können keine Angaben gemacht werden.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell