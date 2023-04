Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Mehrere Einbrüche

Coesfeld (ots)

Gleich drei Einbrüche wurden am Ostersonntag bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Ein lauter Knall machte eine Anwohnerin auf einen Einbruch in ein Ladenlokal an der Münsterstraße aufmerksam. Als sie Nachschau halten wollte, stellte sie eine geöffnete Hintertür an dem Geschäft fest. Zwei Personen kamen ihr aus den Räumlichkeiten entgegen und flüchteten zu Fuß über die Münsterstraße in Richtung Innenstadt. Die Tatzeit war am Ostersonntag (9.4.) gegen 18.25 Uhr. Personenbeschreibung: männlich, circa 18 - 25 Jahre, 1,70 - 180 m groß, südländisches Aussehen, schlanke Statur, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

Eine weitere Zeugin wurde ebenfalls am Ostersonntag und ebenfalls durch einen Knall auf einen Einbruch in ein Ladenlokal an der Marktstraße aufmerksam. Gegen 6.30 Uhr hörte die Zeugin einen lauten Knall. Als sie aus ihrem Fenster schaute, konnte sie zwei Personen beobachten, die ein O2-Ladenlokal verließen und zu Fuß in Richtung Coesfelder Straße flüchteten. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme konnten auf der Aufzeichnung einer Überwachungskamera insgesamt drei Personen im Ladenlokal beobachtet werden. Ein Unbekannter riss ein Regalbrett mit Demo-Handys heraus und flüchtete mit diesem. Um ins Innere zu gelangen hatten die Unbekannten ein bodentiefes Fenster eingeschlagen bzw. -getreten. Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, helle Hose, rot/schwarz/weiße Jacke, schwarze Schuhe, augenscheinlich dunkelhäutig 2. Person: männlich, hellblaue Jeans, mit mehreren Rissen/Löchern im Bereich beider Hosenbeine,schwarze Jacke, schwarze Schuhe, an der Sohle hinten neongrün, schwarze Basecap mit weißer Aufschrift, augenscheinlich dunkelhäuti 3. Person: männlich, komplett schwarz gekleidet mit schwarzer Basecap

Der dritte Einbruch wurde ebenfalls am Ostersonntag gemeldet. Es handelt sich um einen Einbruch in die Peter-Pan-Schule in der Ludwig-Wiesmann-Straße. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Donnerstag (6.4.) 17 Uhr und Ostersonntag 19 Uhr. Im Schulgebäude hebelten die Unbekannten eine Tür zum Lehrerzimmer auf. Weiterhin durchsuchten sie im Schulgebäude mehrere Schränke. Zum Diebesgut konnten bei der Anzeigenerstattung keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls konnte nicht festgestellt werden, wie die Unbekannten ins Gebäude gelangten.

Zeugen, die in Zusammenhang mit den hier beschriebenen Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

