POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Ein auf Kipp gestelltes Fenster nutzte ein Unbekannter am Samstag (8.4.) um in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses am Druffels Weg einzusteigen. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Tatzeit kann aufgrund einer Überwachung auf 12.55 bis 13.08 Uhr eingegrenzt werden. Auf der Überwachung ist eine männliche Person erkennbar, die mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit flüchtete. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

