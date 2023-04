Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Natrup

3 Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Auto und Zug

Coesfeld (ots)

Am 09.04.2023, um 21:30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle in Coesfeld ein Unfall gemeldet, bei dem ein Zug mit einem Auto zusammenstieß. Die Rettungsleitstelle hat daraufhin die Feuerwehr, Rettungskräfte, einen Rettungshubschrauber und die Polizei verständigt. Zu dem Unfall kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang auf einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Natrup. Hier schätze ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Recklinghausen die Geschwindigkeit eines herannahenden Zuges, der die Strecke Münster in Richtung Coesfeld befuhr, falsch ein. Der Autofahrer fuhr von der Kreisstraße 50 kommend, in Richtung der Landstraße 550. Der Zugführer machte noch durch Hupsignale auf sich aufmerksam, konnte aber trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Auto wurde im Bereich der Fahrerseite durch den Zug erfasst und ca. 200 Meter vor sich hergeschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer in dem Fahrzeug eingelemmt. Er wurde von der Feuerwehr mit Bergegerät aus dem Fahrzeug befreit. Zwei 19-jährige Frauen, die auf dem Beifahrersitz und der Rückbank saßen, konnten von einer Ersthelferin aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Zugführer und die 25 Zuginsassen blieben unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde in einer nahegelegenen Gaststätte eine Sammelstelle für die Zuginsassen eingerichtet, wo diese betreut wurden. Durch die ebenfalls eingesetzten Kräfte der Bundespolizei wurden die Gleise auf die weitere Befahrbarkeit geprüft. Der noch fahrbereite Zug konnte im Anschluss der Schienenprüfung selbständig aus der die Unfallstelle herausgefahren werden. Um 01:25 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder für den Zugverkehr freigegeben. Das beschädigte Auto wurde mit einem Kran geborgen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell