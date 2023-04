Coesfeld (ots) - Unbekannte haben elf Flaschen Propangas eines landwirtschaftlichen Handels gestohlen. Diese lagerten in einer Eisengitterbox. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch (05.04.23) und 7.50 Uhr am Donnerstag (06.04.23) brachen sie die Box auf. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

