Mörfelden-Walldorf (ots) - Im Laufe des Dienstags (02.08.) ereigneten sich unter anderem in der Farmstraße, "An der Brücke" sowie in der Nordendstraße insgesamt fünf Autoaufbrüche. In einigen Fällen wurden Scheiben der Fahrzeuge gewaltsam geöffnet. Erbeutet wurden in den Innenräumen abgelegte geringe Geldbeträge oder auch Schlüssel. Spuren an den Tatorten ...

