POL-DA: Kelsterbach: 72 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Lautertal-Gadernheim (ots) - Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei in der Nibelungenstraße in Gadernheim im Einsatz, bzw. auf der Anfahrt. Anlass ist der Vollbrand eines Wohnhauses, welcher um 22.04 Uhr gemeldet wurde! Ob sich noch Personen in dem Objekt befinden, kann aktuell nicht abschließend verifiziert werden, die Löscharbeiten sind voll im Gange. Es wird nachberichtet. EPHK ...

