Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Haren (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Polizei gegen 08:15 Uhr in Haren zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ersten Ermittlungen nach war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr auf der Straße "Langenberg" in Richtung Haren unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Werbeschild und blieb an der Unfallstelle liegen. Gegen 08:15 Uhr war der 17-Jährige durch einen vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt worden. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise stand er zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab am Vormittag einen Wert von 0,35 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

