POL-HA: Hagener Kipo sucht Zeugen nach Raub in Hohenlimburg - Wer war am Abend des 01.11.2022 zu Fuß mit Taschenlampe oder als Radfahrer im Bereich der Straße Im Weinhof unterwegs?

Hagen-Mitte (ots) - Streitigkeiten in einer Bar in der Körnerstraße lösten am Montagabend (21.11.2022) einen Polizeieinsatz aus. Ein deutlich alkoholisierter 20-jähriger Mann geriet gegen 23.15 Uhr mit einem Angestellten in einen Zahlungsstreit. Im weiteren Verlauf randalierte dieser in der Bar und bedrohte andere Gäste. Auch gegenüber einer alarmierten Polizeistreife zeigte sich der wohnungslose Mann sehr aggressiv ...

mehr