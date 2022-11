Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Mitte (ots)

Streitigkeiten in einer Bar in der Körnerstraße lösten am Montagabend (21.11.2022) einen Polizeieinsatz aus. Ein deutlich alkoholisierter 20-jähriger Mann geriet gegen 23.15 Uhr mit einem Angestellten in einen Zahlungsstreit. Im weiteren Verlauf randalierte dieser in der Bar und bedrohte andere Gäste. Auch gegenüber einer alarmierten Polizeistreife zeigte sich der wohnungslose Mann sehr aggressiv und ging mit erhobenen Fäusten auf Mitarbeiter der Bar zu. Um Verletzungen für unbeteiligte Personen auszuschließen, musste der 20-Jährige durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand. Letztlich gelang es mit vereinten Kräften, ihn in das Polizeigewahrsam zu bringen. Nun ermittelt die Kripo gegen den Randalierer. (sch)

