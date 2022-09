Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbruch in Apotheke

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (20.0/21. September 2022) ist es im Harksheider Weg in Quickborn in Höhe der Uhlandstraße zum Einbruch in eine Apotheke gekommen.

Unbekannte drangen zwischen 18:30 und 04:30 Uhr in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Münzgeld aus den Kassen.

Eine Zeugin hatte am frühen Morgen den Einbruch bzw. eine geöffnete Tür bemerkt und die Polizei informiert.

Eine Streife der Polizeistation Quickborn nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Nacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell